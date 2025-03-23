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Доннарумма может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Интер» — Corriere della Sera

Доннарумма может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Интер» — Corriere della Sera
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Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в итальянский «Интер». Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, голкипер сборной Италии может согласиться на предложение «Интера», так как в структуре клуба работает его бывший тренер Джанлука Спинелли. Также была информация, что «Интер» может начать переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой по окончании текущего сезона.

Напомним, Доннарумма раньше выступал за «Милан», который является принципиальным соперником «Интера». В нынешнем сезоне Джанлуиджи сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 29 мячей и девять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 35 млн.

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