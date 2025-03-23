Игрок харьковского «Металлиста» Мафвента отказался ехать в Москву на матч Россия — Замбия

Рубен Каманга, генеральный секретарь ассоциации футбола Замбии, назвал причины отсутствия некоторых игроков сборной в заявке на выездной товарищеский матч с Россией.

«На матч со сборной России не поедут три футболиста. Двое из них получили повреждение, а ещё один не поехал в сборную по другой причине. Это Голден Мафвента из харьковского «Металлиста». Он отказался ехать из-за политики? Это не моё дело, есть тренерский штаб, который отправляет письма многим игрокам. Это личное дело футболистов — ехать им в сборную Замбии или нет. Возможно, что клуб не отпустил его, и это частая практика. В любом случае наш тренерский штаб нашёл замену игрокам, которые не смогли приехать на этот сбор», — приводит слова Каманги Sport24.

Матч сборных России и Замбии состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Голден Мафвента выступает за харьковский «Металлист» с сентября прошлого года. В текущем сезоне 24-летний опорник принял участие в 10 матчах украинской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Права на игрока принадлежат клубу «Вишков» (Чехия).