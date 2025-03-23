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Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Франция — Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45

Франция — Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45
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Сегодня, 23 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» во Франции. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре хорватская национальная команда одержала победу со счётом 2:0. В её составе голами отметились нападающий Анте Будимир и полузащитник Иван Перишич.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций
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