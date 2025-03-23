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«Сочи» уступил «Шиннику» в матче 25-го тура Первой лиги

«Сочи» уступил «Шиннику» в матче 25-го тура Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сочи» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва, Россия). «Шинник» обыграл «Уфу» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
23 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Загре – 31'     0:2 Алейников – 41'     1:2 Мелёшин – 83'    

На 31-й минуте защитник «Шинника» Бен Загре открыл счёт. На 42-й минуте полузащитник Василий Алейников увеличил преимущество гостей. На 82-й минуте нападающий «Сочи» Павел Мелёшин реализовал 11-метровый удар.

После 25 сыгранных матчей «Сочи» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 очка. «Шинник» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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