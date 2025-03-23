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В «Сан-Диего» из МЛС прокомментировали слухи об интересе клуба к Де Брёйне

В «Сан-Диего» из МЛС прокомментировали слухи об интересе клуба к Де Брёйне
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Спортивный директор «Сан-Диего» Тайлер Хипс отреагировал на информацию об интересе клуба МЛС к 33-летнему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Было общение с агентом [Де Брёйне], который, очевидно, работает с множеством футболистов. Де Брёйне — фантастический игрок, любящий эти места. Он приезжает сюда в отпуск каждый год, но я не знаю, откуда берутся эти слухи. Я общался с ним, но зарплаты, соответствующие его ожиданиям, не вписываются в наш бюджет», — приводит слова Хипса The Sun.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитано до грядущего лета. Он выступает за «горожан» с лета 2015 года.

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