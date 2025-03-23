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Тчуамени: Франция не может притворяться, что матч с Хорватией такой же, как и остальные

Тчуамени: Франция не может притворяться, что матч с Хорватией такой же, как и остальные
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с Хорватией. Встреча состоится сегодня, 23 марта. В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не можем притворяться, что это такой же матч, как и все остальные. Мы поговорили друг с другом и хотим показать нашим болельщикам совершенно другую сторону. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, мы увидели, что пошло не так и что нам нужно сделать лучше. Мы должны быть все вместе, потому что победить их будет непросто.

В первом матче у нас не всё получалось, это не идеальный результат. Но в футболе возможно всё. Уже было много возвращений. В любом случае мы постараемся забить как можно быстрее и придать матчу остроты», — приводит слова Тчуамени официальный сайт УЕФА.

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