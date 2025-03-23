Тренер сборной Хорватии Далич высказался об ответном матче с Францией в Лиге наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции, который состоится сегодня, 23 марта. В первой встрече хорваты одержали победу со счётом 2:0.

«Мы начинаем матч с преимуществом в два мяча, но мы не можем так действовать. Мы будем действовать так, как будто это 0:0, и мы не можем просто обороняться всю встречу. Мы знаем, что Франция будет очень агрессивна, они постараются забить как можно скорее, но мы готовы. Мы будем бороться, чтобы добиться положительного результата.

Мы должны быть ещё лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше. Никто не является фаворитом против Франции, у них высококлассные игроки, и мы должны быть лучше. Мы должны быть осторожны и не терять мяч, а также улучшать свои навыки владения мячом», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.