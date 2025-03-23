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Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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«Хато держал его в кармане». Ван дер Варт раскритиковал Ямаля за матч с Нидерландами

«Хато держал его в кармане». Ван дер Варт раскритиковал Ямаля за матч с Нидерландами
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Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт высказался о противостоянии вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с защитником «Аякса» Йоррелом Хато в первом четвертьфинальном матче Лиги наций УЕФА Нидерланды — Испания. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет

«Казалось, что Ямалю не очень понравилось сражаться с Хато. Это то, на чём я зацикливаюсь, я вижу вещи, которые начинают меня немного беспокоить: немного спущенные шорты, отсутствие прилагаемых усилий, неуместные жесты…

Именно в эти моменты я думаю: если ты так молод, ты должен радоваться каждой минуте, которую проводишь в составе сборной Испании. Неважно, насколько ты хорош — в таком возрасте ты должен доказывать это каждую минуту и в каждом матче. Но это не меняет того факта, что Хато просто держал его в кармане», — приводит слова ван дер Варта Mundo Deportivo.

Сборная Нидерландов сыграла вничью со сборной Испании в первом четвертьфинале Лиги наций УЕФА. Команды отправили в ворота друг друга по два мяча. 17-летний вингер Ламин Ямаль вышел в основном составе, но был заменён на 66-й минуте. Йоррел Хато получил красную карточку на 82-й минуте. Ответный матч состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии. В полуфинал турнира выйдет победитель двухматчевого противостояния.

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