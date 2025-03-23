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Форвард «Лилля» Дэвид заявил, что мечтает играть за «Барселону»

Форвард «Лилля» Дэвид заявил, что мечтает играть за «Барселону»
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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид заявил, что в детстве болел за «Барселону» и мечтает поиграть за неё.

«Это [Барселона] команда, за которую я болел в детстве. Когда ты растёшь, наблюдая за определённой командой, ты мечтаешь играть в ней», — сказал Дэвид в интервью It's Called Soccer.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе сине-гранатовых к 25-летнему форварду, чей контракт с «Лиллем» заканчивается грядущим летом. В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Джонатан Дэвид Подробнее
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