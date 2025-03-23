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Йошко Гвардиол высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Францией

Йошко Гвардиол высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Францией
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Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции, который состоится сегодня, 23 марта. В первой встречле хорваты одержали победу со счётом 2:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В современной игре каждый должен помогать в обороне, и не только мы, защитники, должны делать свою работу. Я надеюсь, что мы будем работать вместе, бороться, прикрывать друг друга, как это было в Сплите, и если это так, то мы должны быть уверены в прогрессе», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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