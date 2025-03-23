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Первый тренер Сафонова: Матвей в полной мере доказал, что может быть первым вратарём «ПСЖ»

Первый тренер Сафонова: Матвей в полной мере доказал, что может быть первым вратарём «ПСЖ»
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Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, отреагировал на слухи о возможном переходе основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы в миланский «Интер».

«На фоне слухов о возможном уходе Доннаруммы из «ПСЖ» у Матвея может появиться больше шансов. Ему не дадут играть в полной мере, пока не продадут Доннарумму. Если будет состоявшийся факт ухода, у Матвея будут реальные шансы быть первым номером.

Сафонов в полной мере доказал, что может быть первым вратарём «ПСЖ». Был один спорный эпизод — пропущенный мяч в игре с «Баварией», где помешал свой же защитник. Но Матвей сыграл уверенно и заслужил место в стартовом составе», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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