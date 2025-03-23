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В «Барселоне» определились с заменой для Кристенсена — Marca

В «Барселоне» определились с заменой для Кристенсена — Marca
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«Барселона» намерена расстаться с 28-летним защитником Андреасом Кристенсеном грядущим летом, несмотря на наличие у него контракта, рассчитанного до 30 июня 2026 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонскому клубу важно, чтобы пропустивший большую часть сезона из-за травм Кристенсен успел выйти несколько раз на поле до наступления лета. Сине-гранатовые хотят показать потенциальным покупателям способность датского футболиста выступать на высоком уровне. При этом в «Барселоне» довольны уровнем профессионализма, демонстрируемым Кристенсеном.

В качестве потенциальной замены для 28-летнего игрока «Барселона» видит центрального защитника «Байера» Жонатана Та. Сине-гранатовые хотят приобрести немецкого футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, в начале августа 2024 года Кристенсен выбыл из строя из-за тендинопатии ахиллова сухожилия левой ноги. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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