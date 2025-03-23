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Женский «Реал» впервые в своей истории победил «Барселону»

Женский «Реал» впервые в своей истории победил «Барселону»
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Сегодня, 23 марта, женский «Реал» Мадрид впервые в своей истории обыграл каталонскую «Барселону» (3:1). Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне. До этого матча сине-гранатовые выиграли все 18 противостояний.

На 41-й минуте нападающая «Реала» Альба Редондо открыла счёт. Ответный мяч «Барселоны» на 67-й минуте забила Кэролайн Грэм Хансен. На 87-й минуте Кэролайн Вейр вывела гостей вперёд. Окончательный результат в игре на 90+7-й минуте установила снова Вейр, оформив дубль во встрече — 3:1.

Турнирную таблицу женского чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 63 очка после 23 встреч. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 59 очков. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Гранадой» (30 марта), а «Реал» — с «Реалом Сосьедад» (30 марта).

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