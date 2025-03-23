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Кейн может перейти в «Ливерпуль», игрок хочет завершить карьеру в Англии — El Nacional

Кейн может перейти в «Ливерпуль», игрок хочет завершить карьеру в Англии — El Nacional
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн всерьёз рассматривает вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу по окончании нынешнего сезона, где он хочет завершить карьеру. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на источники, близкие к 31-летнему футболисту.

По их информации, фаворитом на подписание контракта с английским форвардом является «Ливерпуль». Подчёркивается, что мерсисайдцы могут предложить капитану сборной Англии амбициозный проект, сплочённую команду и реальные амбиции. При этом «Бавария» находится в сильной переговорной позиции, поскольку контракт Кейна с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года. Однако желание игрока вернуться в Англию может иметь решающее значение.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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