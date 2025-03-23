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Винисиус пропустил командную тренировку сборной Бразилии перед матчем с Аргентиной — Marca

Винисиус пропустил командную тренировку сборной Бразилии перед матчем с Аргентиной — Marca
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не тренировался вместе с национальной командой накануне матча 14-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Аргентины. Об этом сообщает Marca.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 14-й тур
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, форвард тренировался по индивидуальной программе. Отмечается, что главный тренер сборной Доривал Жуниор отказался комментировать причину такого решения, однако его помощники уже дали понять, что будут следить за нагрузкой футболиста в ​​качестве меры предосторожности.

Бразильцы набрали 21 очко в 13 матчах и поднялись с промежуточного шестого сразу на второе место в отборочной группе КОНМЕБОЛ.

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