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«Рубин» разгромил «Оренбург-2» в товарищеском матче со счётом 6:0

«Рубин» разгромил «Оренбург-2» в товарищеском матче со счётом 6:0
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Оренбург-2». Встреча проходила в Сочи. «Рубин» одержал победу со счётом 6:0.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте, отличился полузащитник «Рубина» Александр Зотов. На 52-й минуте Никола Чумич удвоил преимущество казанской команды. На 69-й минуте Чумич оформил дубль. На 71-й минуте Касра Тахери забил четвёртый мяч в ворота «Оренбурга-2». На 80-й минуте Дмитрий Кабутов забил пятый гол. На 89-й минуте Тахери отличился второй раз за матч.

«Рубин» после 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Зенитом» на выезде 30 марта.

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