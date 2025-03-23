«Динамо» Мх обыграло «Ахмат» в товарищеском матче благодаря голам Агаларова и Сердерова

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на запасном поле «Ахмат-Арены» в Грозном. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1.

На 44-й минуте гости открыли счёт, отличился Гамид Агаларов. На 59-й минуте Родриго Руис Диас забил ответный мяч «Ахмата». На 79-й минуте Сердер Сердеров вывел махачкалинцев вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

После 21-го сыгранного матча «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 18 очков. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр располагается на 10-й строчке, набрав 21 очко.