Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх обыграло «Ахмат» в товарищеском матче благодаря голам Агаларова и Сердерова

«Динамо» Мх обыграло «Ахмат» в товарищеском матче благодаря голам Агаларова и Сердерова
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на запасном поле «Ахмат-Арены» в Грозном. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1.

На 44-й минуте гости открыли счёт, отличился Гамид Агаларов. На 59-й минуте Родриго Руис Диас забил ответный мяч «Ахмата». На 79-й минуте Сердер Сердеров вывел махачкалинцев вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

После 21-го сыгранного матча «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 18 очков. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр располагается на 10-й строчке, набрав 21 очко.

Материалы по теме
Железный Умяров, спаситель «Краснодара» или юная звезда ЦСКА. Кто лучший в 21-м туре РПЛ?
Рейтинг
Железный Умяров, спаситель «Краснодара» или юная звезда ЦСКА. Кто лучший в 21-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android