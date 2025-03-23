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«Краснодар» обыграл «Амкал» в товарищеском матче благодаря пента-трику Кобнана

«Краснодар» обыграл «Амкал» в товарищеском матче благодаря пента-трику Кобнана
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и медийный «Амкал». Игра проходила на стадионе академии ФК «Краснодар». Клуб из Российской Премьер-Лиги одержал победу со счётом 6:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
6 : 1
Амкал
Россия
1:0 Кобнан – 8'     2:0 Кобнан – 10'     3:0 Кобнан – 31'     4:0 Кобнан – 44'     4:1 Сабуа – 45+2'     5:1 Кобнан – 67'     6:1 Олусегун – 90+1'    

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. На 10-й минуте Кобнан оформил дубль, а на 31-й — хет-трик. На 44-й минуте нападающий отличился в четвёртый раз в этой встрече. На 45+2-й минуте Леон Сабуа с пенальти отыграл один мяч. На 67-й минуте Кобнан оформил пента-трик. На 90+1-й минуте Олакунле Олусегун забил шестой мяч в ворота гостей.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.

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