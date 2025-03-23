«Краснодар» обыграл «Амкал» в товарищеском матче благодаря пента-трику Кобнана

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и медийный «Амкал». Игра проходила на стадионе академии ФК «Краснодар». Клуб из Российской Премьер-Лиги одержал победу со счётом 6:1.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. На 10-й минуте Кобнан оформил дубль, а на 31-й — хет-трик. На 44-й минуте нападающий отличился в четвёртый раз в этой встрече. На 45+2-й минуте Леон Сабуа с пенальти отыграл один мяч. На 67-й минуте Кобнан оформил пента-трик. На 90+1-й минуте Олакунле Олусегун забил шестой мяч в ворота гостей.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.