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Игорь Акинфеев выложил совместное фото с Зораном Тошичем после матча «Партизан» — ЦСКА

Игорь Акинфеев выложил совместное фото с Зораном Тошичем после матча «Партизан» — ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале выложил фото с бывшим одноклубником сербским футболистом Зораном Тошичем, сопроводив подписью: «браћа заувек (с серб. братья навек). Спасибо за тёплый приём, Зоран! Душевно поностальгировали».

Фото: Из личного архива Игоря Акинфеева

Вчера, 22 марта, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сербский «Партизан» и российский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

Тошич выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время полузащитник принял участие в 182 матчах, в которых отметился 37 голами и 24 результативными передачами.

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