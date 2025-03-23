Тренер Нидерландов Куман поделился ожиданиями от ответного матча с Испанией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Встреча пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания).

«Ожидаю ещё один матч с высокой интенсивностью. Обе команды могут извлечь уроки из прошлого четверга, и есть вещи, которые можно улучшить. Счёт был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением. Мы всё ещё можем добиться большего, но я остался доволен четвергом. Думаю, что это было наше лучшее выступление с момента моего второго срока в качестве тренера сборной», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.

Первый матч завершился со счётом 2:2. Голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино у Испании и Коди Гакпо и Тейани Рейндерс у Нидерландов.