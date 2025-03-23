Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Энтони Гордон выбыл из состава сборной Англии из-за травмы бедра

Полузащитник Энтони Гордон выбыл из состава сборной Англии из-за травмы бедра
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон покинул расположение сборной Англии из-за травмы бедра, полученной в матче 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0). Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии в соцсети X (ранее Twitter).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Албания
1:0 Льюис-Скелли – 20'     2:0 Кейн – 77'    

Гордон вышел на замену на 74-й минуте встречи и почти сразу ощутил проблемы с бедром. Главный тренер англичан Томас Тухель после матча заявил, что слегка обеспокоен состоянием Гордона.

Известно, что футболист в субботу прошёл углублённое обследование, по результатам которого было решено, что игрок не останется на матч с командой Латвии. Встреча состоится в понедельник, 24 марта.

24-летний полузащитник впервые был вызван в сборную Англии 14 марта 2024 года. За это время он провёл девять матчей, в которых отметился одним голом.

Материалы по теме
Дебют Тухеля в сборной Англии — успех! Это уже совсем не команда Саутгейта
Дебют Тухеля в сборной Англии — успех! Это уже совсем не команда Саутгейта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android