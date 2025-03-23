Полузащитник Энтони Гордон выбыл из состава сборной Англии из-за травмы бедра

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон покинул расположение сборной Англии из-за травмы бедра, полученной в матче 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0). Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии в соцсети X (ранее Twitter).

Гордон вышел на замену на 74-й минуте встречи и почти сразу ощутил проблемы с бедром. Главный тренер англичан Томас Тухель после матча заявил, что слегка обеспокоен состоянием Гордона.

Известно, что футболист в субботу прошёл углублённое обследование, по результатам которого было решено, что игрок не останется на матч с командой Латвии. Встреча состоится в понедельник, 24 марта.

24-летний полузащитник впервые был вызван в сборную Англии 14 марта 2024 года. За это время он провёл девять матчей, в которых отметился одним голом.