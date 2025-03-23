Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: если моя бывшая не выплатит мне 59 млн рублей, то ей будет тяжело

Руслан Нигматуллин: если моя бывшая не выплатит мне 59 млн рублей, то ей будет тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал свою победу в суде. Ранее бывший футболист потребовал от своей жены выплатить ему 59 млн рублей после развода.

«Эмоции оставлю при себе, так как они вредят моей репутации. Но бывшая должна понимать, что если не выплатит мне 59 млн рублей, то ей будет тяжко. В этом случае к ней будут применены более жёсткие меры правового воздействия, включая меры уголовного преследования в соответствии с действующим законодательством», — приводит слова Нигматуллина телеграм-канал «Mash на спорте».

Сегодня, 23 марта, стало известно о том, что суд удовлетворил требование Нигматуллина. Причиной судебного разбирательства стала продажа квартиры, которая после развода супругов была поделена пополам. Однако после её продажи экс-футболист так и не получил свою денежную компенсацию за его долю.

Материалы по теме
Руслан Нигматуллин: к уходу Карпина из «Ростова» были предпосылки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android