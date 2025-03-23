Руслан Нигматуллин: если моя бывшая не выплатит мне 59 млн рублей, то ей будет тяжело

Известный российский экс-футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал свою победу в суде. Ранее бывший футболист потребовал от своей жены выплатить ему 59 млн рублей после развода.

«Эмоции оставлю при себе, так как они вредят моей репутации. Но бывшая должна понимать, что если не выплатит мне 59 млн рублей, то ей будет тяжко. В этом случае к ней будут применены более жёсткие меры правового воздействия, включая меры уголовного преследования в соответствии с действующим законодательством», — приводит слова Нигматуллина телеграм-канал «Mash на спорте».

Сегодня, 23 марта, стало известно о том, что суд удовлетворил требование Нигматуллина. Причиной судебного разбирательства стала продажа квартиры, которая после развода супругов была поделена пополам. Однако после её продажи экс-футболист так и не получил свою денежную компенсацию за его долю.