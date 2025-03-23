Сборная Грузии разгромила Армению в матче Лиги наций со счётом 6:1

Завершился второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Грузии и Армении. Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Англия). Сборная Грузии одержала победу в матче со счётом 6:1, по результатам двухматчевого противостояния — 9:1.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник сборной Армении Вараздат Ароян. На 14-й минуте Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Георгий Чакветадзе довёл счёт до разгромного. На 27-й минуте Отар Китеишвили забил четвёртый мяч в ворота Армении. На 35-й минуте Микаутадзе оформил дубль. На 48-й минуте Эдгар Севикян отыграл один мяч Армении. На 62-й минуте Хвича Кварацхелия установил окончательный счёт в матче — 6:1.

Напомним, первый стыковой матч завершился со счётом 3:0 в пользу грузинской сборной. Голами отметились Георгий Кочорашвили и Жорж Микаутадзе (дубль).