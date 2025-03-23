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Чайка — Черноморец, результат матча 23 марта 2025, счёт 0:2, Первая лига 2024-2025

«Черноморец» на выезде одолел «Чайку» и поднялся в топ-4 Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» и новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. «Черноморец» одержал победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Иванов – 17'     0:2 Гузина – 64'    

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился полузащитник «Черноморца» Егор Иванов. На 64-й минуте Гедеон Гузина удвоил преимущество гостей.

«Чайка» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 25 матчей. «Черноморец» заработал 43 очка после аналогичного количества игр и располагается на четвёртой строчке.

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