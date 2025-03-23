Канищев: сложно спорить с тем, что Аршавин — лучший футболист в истории «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев согласился с мнением экс-защитника сине-бело-голубых Радека Ширла, что Андрей Аршавин является лучшим футболистом в истории клуба.

«Можно согласиться с мнением Ширла, что Аршавин — лучший футболист в истории «Зенита». А кто, если не он? С точки зрения заслуг и игры не только в России, пожалуй, соглашусь. Спорить с этим сложно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. С 2019 года 43-летний Аршавин работает в структуре сине-бело-голубых.