Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: сложно спорить с тем, что Аршавин — лучший футболист в истории «Зенита»

Канищев: сложно спорить с тем, что Аршавин — лучший футболист в истории «Зенита»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев согласился с мнением экс-защитника сине-бело-голубых Радека Ширла, что Андрей Аршавин является лучшим футболистом в истории клуба.

«Можно согласиться с мнением Ширла, что Аршавин — лучший футболист в истории «Зенита». А кто, если не он? С точки зрения заслуг и игры не только в России, пожалуй, соглашусь. Спорить с этим сложно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. С 2019 года 43-летний Аршавин работает в структуре сине-бело-голубых.

Материалы по теме
Андрей Аршавин оценил игру новичка «Зенита» Луиса Энрике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android