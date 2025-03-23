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Новым главным тренером «Ювентуса» стал Игор Тудор

Новым главным тренером «Ювентуса» стал Игор Тудор
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Туринский «Ювентус» в соцсети X (ранее Twitter) объявил о назначении хорватского специалиста Игора Тудора на пост главного тренера.

«Игор Тудор — новый тренер мужской основной команды. Добро пожаловать обратно, Игор! Клуб благодарит Тьяго Мотту и всех его сотрудников за проявленный профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы с энтузиазмом и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении.

46-летний Игор Тудор играл за «Ювентус» с 1998 по 2007 год, а также был в тренерском штабе клуба в период с 2020-го по 2021-й. В качестве главного тренера он работал в «Марселе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе» и других клубах.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 52 очка за 29 матчей. На первой строчке находится «Интер» (64).

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