«Ювентус» объявил об увольнении Тьяго Мотты с поста главного тренера

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил об увольнении главного тренера Тьяго Мотты. Итальянский клуб возглавит Игор Тудор.

«Клуб благодарит Тьяго Мотту и всех его сотрудников за проявленный профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы с энтузиазмом и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем.

Футбольный клуб «Ювентус» также объявляет о том, что доверил руководство основной мужской командой Игору Тудору, который завтра проведёт первую тренировку», — написано в заявлении.

Напомним, Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» перед стартом текущего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Летом прошлого года Мотта заключил с «Ювентусом» трёхлетний контракт с зарплатой € 5 млн за сезон.