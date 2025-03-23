Юрий Желудков назвал себя лучшим футболистом в истории «Зенита»
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Ветеран «Зенита» Юрий Желудков ответил на вопрос, кто является лучшим игроком в истории санкт-петербургского клуба.
«Лучший футболист в истории «Зенита» — я! Второго нет (смеётся)», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Юрий Желудков играл за санкт-петербургский клуб в период с 1980 по 1989 год и в 1991 году. За это время футболист провёл на поле в составе клуба 227 матчей, в которых забил 78 мячей.
После 21 тура РПЛ «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 30 марта, начало — в 19:30 мск.
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