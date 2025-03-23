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Константин Лепёхин назвал трёх лучших игроков «Зенита» в новейшей истории

Константин Лепёхин назвал трёх лучших игроков «Зенита» в новейшей истории
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин назвал трёх лучших игроков в новейшей истории сине-бело-голубых.

«Одного лучшего игрока в истории «Зенита» назвать тяжело, потому что команда не вчера образовалась, а существует уже 100 лет. В каждой эпохе были свои звёзды и ведущие футболисты. Но если из новейшей истории, то Аршавин, Халк и Данни. Их можно в одном ряду поставить. Из россиян однозначно лучший Аршавин.

В нынешнем «Зените» никто не близок к такому статусу. Да, много сильных футболистов, но чем отличались Халк, Данни и Аршавин? Они могли исход матча решить в одиночку без особой помощи партнёров. Таких футболистов мало в мире, они особенно ценятся», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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