«Это всё домыслы!» Дешам отреагировал на слухи о конфликте с Зиданом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опроверг информацию о том, что у него конфликт с бывшим партнёром по национальной команде Зинедином Зиданом.

«Это всё домыслы! Мы провели вместе много лет. Между нами по-прежнему существует большое уважение. Кстати, когда мы виделись в последний раз, мы обменялись мнениями и хорошо поговорили, мы оба признаём успехи друг друга.

Я не отношусь к числу его близких друзей. У нас обоих своя жизнь, но, что бы ни случилось, между нами всегда будет уважение», – сказал Дешам в интервью Le Figaro.

В январе этого года Дешам сообщил, что покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года. По данным французских СМИ, Зидан является основным кандидатом на должность нового главного тренера сборной Франции.