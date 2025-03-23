Желудков: Дзюба играл с какими-то папуасами — кенгуру или пингвинам он по три забьёт
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Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о рекордном голе нападающего Артёма Дзюбы в составе национальной команды. Форвард отличился в товарищеском матче с Гренадой и стал единоличным лидером в списке бомбардиров сборной России с 31 забитым мячом.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Дзюба забил 31 гол за сборную России. Теперь он лучший. Но с кем он играл-то? С какими-то папуасами. Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьёт! Даже не слышал о такой стране, как Гренада. Где-то в Южной Америке? Северная, да! Играют с какими-то папуасами, 40 забили и ни одного не пропустили. Надо как-то уже разрешать эту ситуацию и играть с Англией, Нидерландами и Бразилией», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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