Мурад Мусаев: матчи с ФК «10» и «Амкалом» пошли «Краснодару» на пользу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о пользе товарищеских матчей с медиафутбольными клубами. Сегодня, 23 марта, «быки» встречались с «Амкалом». Игра проходила на стадионе академии ФК «Краснодар». Клуб из Российской Премьер-Лиги одержал победу со счётом 6:1. Ранее «Краснодар» встречался с медиаклубом ФК «10» и также одержал победу — 4:2.

– Кто из команд Медиалиги оказал больше сопротивления «Краснодару – ФК «10» или «Амкал»?

– Обе команды хорошо играли.

– Такие матчи идут на пользу команде?

– Конечно. У нас было 12 полевых игроков, и нужен был спарринг. Получили полноценный матч. 5000 зрителей. Хорошая интенсивность игры, хорошее качество. Для нас это было полезно.

Те паузы на матчи сборных, когда мы играли с ФК «10» и «Амкалом», пошли нам на пользу, это было то, что нам нужно. Посмотрим, какие будут предложения. Будем рассматривать, поэтому, конечно, это возможно, — приводит слова Мусаева Metaratings.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. На 10-й минуте Кобнан оформил дубль, а на 31-й — хет-трик. На 44-й минуте нападающий отличился в четвёртый раз в этой встрече. На 45+2-й минуте Леон Сабуа с пенальти отыграл один мяч. На 67-й минуте Кобнан оформил пента-трик. На 90+1-й минуте Олакунле Олусегун забил шестой мяч в ворота гостей.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.