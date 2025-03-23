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Мурад Мусаев: матчи с ФК «10» и «Амкалом» пошли «Краснодару» на пользу

Мурад Мусаев: матчи с ФК «10» и «Амкалом» пошли «Краснодару» на пользу
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о пользе товарищеских матчей с медиафутбольными клубами. Сегодня, 23 марта, «быки» встречались с «Амкалом». Игра проходила на стадионе академии ФК «Краснодар». Клуб из Российской Премьер-Лиги одержал победу со счётом 6:1. Ранее «Краснодар» встречался с медиаклубом ФК «10» и также одержал победу — 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
6 : 1
Амкал
Россия
1:0 Кобнан – 8'     2:0 Кобнан – 10'     3:0 Кобнан – 31'     4:0 Кобнан – 44'     4:1 Сабуа – 45+2'     5:1 Кобнан – 67'     6:1 Олусегун – 90+1'    

– Кто из команд Медиалиги оказал больше сопротивления «Краснодару – ФК «10» или «Амкал»?
– Обе команды хорошо играли.

– Такие матчи идут на пользу команде?
– Конечно. У нас было 12 полевых игроков, и нужен был спарринг. Получили полноценный матч. 5000 зрителей. Хорошая интенсивность игры, хорошее качество. Для нас это было полезно.

Те паузы на матчи сборных, когда мы играли с ФК «10» и «Амкалом», пошли нам на пользу, это было то, что нам нужно. Посмотрим, какие будут предложения. Будем рассматривать, поэтому, конечно, это возможно, — приводит слова Мусаева Metaratings.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. На 10-й минуте Кобнан оформил дубль, а на 31-й — хет-трик. На 44-й минуте нападающий отличился в четвёртый раз в этой встрече. На 45+2-й минуте Леон Сабуа с пенальти отыграл один мяч. На 67-й минуте Кобнан оформил пента-трик. На 90+1-й минуте Олакунле Олусегун забил шестой мяч в ворота гостей.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.

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