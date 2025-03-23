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Видео: беспорядки на трибунах после матча Лиги наций между сборными Грузии и Армении

Видео: беспорядки на трибунах после матча Лиги наций между сборными Грузии и Армении
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После окончания второго стыкового матча Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Грузии и Армении, болельщики устроили беспорядки на трибунах и выбежали на поле. Источники «Чемпионата» сообщают, что полиция оцепила гостевую трибуну.

Игра проходила на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Англия). Сборная Грузии одержала победу в матче со счётом 6:1, по результатам двухматчевого противостояния — 9:1.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник сборной Армении Вараздат Ароян. На 14-й минуте Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Георгий Чакветадзе довёл счёт до разгромного. На 27-й минуте Отар Китеишвили забил четвёртый мяч в ворота Армении. На 35-й минуте Микаутадзе оформил дубль. На 48-й минуте Эдгар Севикян отыграл один мяч Армении. На 62-й минуте Хвича Кварацхелия установил окончательный счёт в матче — 6:1.

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