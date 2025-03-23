Канищев: матч сборной России с Замбией не представляет интереса, даже смотреть не планирую

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Замбии. Встреча пройдёт 25 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Честно говоря, матч сборной России с Замбией не представляет для меня интереса. Это формальные матчи — в соперниках сборные, которые не котируются на рынке. Они лишены всякого спортивного интереса. Если быть откровенным, даже смотреть не планирую. Но другие соперники с нами не играют, а сборная должна жить. Есть бюджет, есть выделенные на эти даты матчи. Тренер сборной должен получать зарплату за что-то. Всё оправданно — организм должен жить и дышать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.