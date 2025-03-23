Деклан Райс: Гарри Кейн забьёт 100 голов за сборную Англии

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс считает, что его партнёр по национальной команде форвард «Баварии» Гарри Кейн забьёт 100 голов за сборную.

«Он невероятен. Я видел, как он много тренируется, он сыграл так много матчей за Англию. Сколько раз он нас выручал голом, оформлял хет-трик или дубль.

Он забил 70 голов за Англию. Он невероятный парень, отличный капитан, и я уверен, что он нацелен на 100 голов за сборную. Думаю, он точно сможет этого добиться», – приводит слова Райса Goal.

Сборная Англии обыграла Албанию в матче 1-го тура квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года со счётом 2:0. В этой встрече Кейн забил свой 70-й гол за национальную команду, он является лучшим бомбардиром в истории английской сборной.