Дидье Дешам высказался о нынешнем уровне сборной Хорватии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о национальной команде Хорватии в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 23 марта. Начало игры — в 22:45 мск. В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.

«Они были полуфиналистами последнего чемпионата мира и последней Лиги наций. Это очень хорошая команда. Кто-то может сказать, что у них есть возрастные игроки, но это не мешает им выступать очень хорошо. Я даже поздравил Далича, моего коллегу, потому что с тех пор, как он возглавил команду, он держит её на самом высоком уровне», — приводит слова Дешама RMC Sport.