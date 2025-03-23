Дидье Дешам высказался о нынешнем уровне сборной Хорватии
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о национальной команде Хорватии в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 23 марта. Начало игры — в 22:45 мск. В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Они были полуфиналистами последнего чемпионата мира и последней Лиги наций. Это очень хорошая команда. Кто-то может сказать, что у них есть возрастные игроки, но это не мешает им выступать очень хорошо. Я даже поздравил Далича, моего коллегу, потому что с тех пор, как он возглавил команду, он держит её на самом высоком уровне», — приводит слова Дешама RMC Sport.
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