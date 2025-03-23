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Филимонов: маловероятно, что Помазун скоро выйдет в стартовом составе «Спартака»

Филимонов: маловероятно, что Помазун скоро выйдет в стартовом составе «Спартака»
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов ответил на вопрос, может ли вратарь красно-белых Илья Помазун выйти в стартовом составе в ближайшее время.

«Маловероятно. Учитывая борьбу за чемпионство, никто не будет рисковать. В Кубке России тоже нет права на ошибку. Максименко для Станковича однозначно первый номер», – приводит слова Филимонова Metaratings.

Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА 2 февраля. В нынешнем сезоне Илья ещё не сыграл ни одного матча за красно-белых. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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