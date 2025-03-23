Отец Кузяева рассказал, почему Далер с начала января не играл за «Гавр»

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, высказался по поводу того, почему его сын не играл за клуб с начала января.

«Далер в последний раз выходил на поле 5 января, а не 24 ноября. В игре с «Марселем» сын получил серьëзную травму, после которой до сих пор полностью не восстановился. А что касается игрового времени, это вопрос к главному тренеру. Далер полностью адаптировался к Лиге 1, овладел французским языком и постоянно продолжает работать, несмотря на все трудности, которые выпали на него в этом сезоне», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В последний раз Далер Кузяев выходил на поле в составе «Гавра» 5 января в матче 16-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (1:5).