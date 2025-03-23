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Семшов: Ширл прав — Аршавин действительно лучший игрок в истории «Зенита»

Семшов: Ширл прав — Аршавин действительно лучший игрок в истории «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов согласился с мнением экс-защитника сине-бело-голубых Радека Ширла, что Андрей Аршавин является лучшим футболистом в истории санкт-петербургского клуба.

«Ширл прав насчёт Аршавина. Андрей действительно лучший игрок в истории «Зенита». Он очень много выиграл с «Зенитом», добился с командой хороших результатов в плане перехода в зарубежный клуб и достаточно неплохо там действовал. Конечно, лишнее подтверждение — его игры за сборную. Ещё нужно отталкиваться от того, что Андрей — воспитанник «Зенита». Немаловажно, что он воспитывался в «Зените», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе «Зенита» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. С 2019 года 43-летний Аршавин работает в структуре сине-бело-голубых.

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