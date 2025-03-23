Игорь Семшов рассказал об уровне футболистов сборной Замбии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Замбией, а также рассказал об уровне футболистов африканской команды. Встреча состоится 25 марта.

— Хотелось бы увидеть больше сопротивления со стороны Замбии. Я знаком с некоторыми замбийскими футболистами, потому что они играли, когда я был одним из тренеров в тульском «Арсенале». Прекрасно знаю их уровень и качества. Если там будет ещё таких восемь или девять футболистов, они смогут оказывать хорошее сопротивление. Хочется, чтобы и наши ребята включались на полные кондиции. Сборная России всё равно сильнее и должна победить с нормальным счётом — мяча в три или четыре, если не больше.

— Какие качества можно выделить среди замбийских футболистов?

— У всех по-разному. У Кингза Кангвы — работа с мячом, быстрота принятий решений, хорошие развороты и удар. Эванс Кангва, его брат, сейчас не играет за сборную, но у него хорошая скорость. Ламек Банда, который играет в «Лечче», имеет хорошую скорость. Он не очень хорошо работает с мячом, но, может, сейчас прибавил. Однако у него сумасшедшая скорость.

Я ориентируюсь на Кингза Кангву — если будет такой уровень, то это достаточно неплохое сопротивление. Но мы знаем, что не приехал Дака — главная звезда сборной Замбии. Жаль, что даже такие сборные иногда не привозят своих лучших футболистов, — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.