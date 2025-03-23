Тренер «Краснодара» Мусаев назвал игрока «Амкала», способного потянуть уровень РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после товарищеского матча с «Амкалом» (6:1) высказался о полузащитнике медиаклуба Леоне Сабуа, являющемся воспитанником академии «быков» и выступавшем за основную команду чёрно-зелёных.

– Кто-то из игроков «Амкала» был бы способен сейчас потянуть РПЛ?

– Леон Сабуа.

– Общались с ним до матча? Настраивали?

– У Леона есть тренер — он его настраивал. Да, у нас много есть о чём вспомнить, я его с 12 лет тренировал. Всю жизнь идём рядом, поэтому перед игрой просто пообщались: о футболе, семье, жизни. Мы всегда на связи, поэтому желаю ему успехов.

– У Леона есть шанс вернуться в большой клуб?

– Конечно, есть. Почему нет? Молодой парень, его путь в футболе только начинается. Главное, хорошее здоровье, поэтому пусть проявляет себя и возвращается на профессиональный уровень, – приводит слова Мусаева Metaratings.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. На 10-й минуте Кобнан оформил дубль, а на 31-й — хет-трик. На 44-й минуте нападающий отличился в четвёртый раз в этой встрече. На 45+2-й минуте Леон Сабуа с пенальти отыграл один мяч. На 67-й минуте Кобнан оформил пента-трик. На 90+1-й минуте Олакунле Олусегун забил шестой мяч в ворота гостей.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.