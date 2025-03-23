Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев назвал игрока «Амкала», способного потянуть уровень РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев назвал игрока «Амкала», способного потянуть уровень РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после товарищеского матча с «Амкалом» (6:1) высказался о полузащитнике медиаклуба Леоне Сабуа, являющемся воспитанником академии «быков» и выступавшем за основную команду чёрно-зелёных.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
6 : 1
Амкал
Россия
1:0 Кобнан – 8'     2:0 Кобнан – 10'     3:0 Кобнан – 31'     4:0 Кобнан – 44'     4:1 Сабуа – 45+2'     5:1 Кобнан – 67'     6:1 Олусегун – 90+1'    

– Кто-то из игроков «Амкала» был бы способен сейчас потянуть РПЛ?
– Леон Сабуа.

– Общались с ним до матча? Настраивали?
– У Леона есть тренер — он его настраивал. Да, у нас много есть о чём вспомнить, я его с 12 лет тренировал. Всю жизнь идём рядом, поэтому перед игрой просто пообщались: о футболе, семье, жизни. Мы всегда на связи, поэтому желаю ему успехов.

– У Леона есть шанс вернуться в большой клуб?
– Конечно, есть. Почему нет? Молодой парень, его путь в футболе только начинается. Главное, хорошее здоровье, поэтому пусть проявляет себя и возвращается на профессиональный уровень, – приводит слова Мусаева Metaratings.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте, отличился нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. На 10-й минуте Кобнан оформил дубль, а на 31-й — хет-трик. На 44-й минуте нападающий отличился в четвёртый раз в этой встрече. На 45+2-й минуте Леон Сабуа с пенальти отыграл один мяч. На 67-й минуте Кобнан оформил пента-трик. На 90+1-й минуте Олакунле Олусегун забил шестой мяч в ворота гостей.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Мурад Мусаев: матчи с ФК «10» и «Амкалом» пошли «Краснодару» на пользу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android