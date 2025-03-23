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«Великий игрок». Тренер сборной Франции Дешам высказался о Луке Модриче

«Великий игрок». Тренер сборной Франции Дешам высказался о Луке Модриче
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о капитане национальной команды Хорватии Луке Модриче в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 23 марта. Начало игры — в 22:45 мск. В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 0
Хорватия

«Модрич уже давно проводит матчи на таком уровне. Он великий игрок. Он всегда был решающим, очень влиятельным. Он выступает за «Реал», он не проводит на поле все 90 минут, но он играет. Он большой профессионал, который оказывает влияние на свою команду. У него есть ум, чтобы двигаться, ставить себя в нейтральные зоны и находить решения с помощью своих передач», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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