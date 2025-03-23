Сегодня, 23 марта, прошли четыре матча 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 23 марта:

«СКА-Хабаровск» — «Ротор» — 1:0;

«Уфа» — «Балтика» — 0:6;

«Сочи» — «Шинник» — 1:2;

«Чайка» — «Черноморец» — 0:2.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 53 очка после 25 встреч. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 48 очков. Третье место с 44 очками занимает «Сочи». Четвёрку замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 43 очка. В зоне вылета располагаются «Тюмень» (19), «Сокол» (21) и «Алания» (22).