Отец Федерико Кьезы высказался о будущем сына в «Ливерпуле»

Энрико Кьеза, отец крайнего нападающего «Ливерпуля» Федерико Кьезы, заявил, что вингер ещё может проявить себя в английском клубе. Ранее сообщалось, что Кьеза может покинуть «Ливерпуль» и вернуться в Серию А.

«Федерико очень хорошо справляется в «Ливерпуле» – он играет в топ-клубе, который занимает первое место в лиге, и мы надеемся, что они выиграют АПЛ! Он там, чтобы проявить себя, у него отличные шансы.

Летом я сказал ему то же самое, что твердил с самого детства. Потому что, на самом деле, до 15 лет он играл нечасто, и когда он спросил меня: «Что мне делать?» – я ответил: «Не знаю». Я сказал ему продолжать тренироваться, не сдаваться и быть готовым, когда придёт его время.

Сожалеет ли он об уходе из «Ювентуса»? Сожаления – это оправдания побеждённых. Никаких сожалений нет», – приводит слова Энрико Кьезы Tuttosport.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Ювентуса». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.