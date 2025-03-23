Испания — Нидерланды: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги наций

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Сегодня, 23 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Испания: Симон, Мингеса, Ле Норман, Хёйсен, Кукурелья, Ольмо, Субименди, Руис, Ямаль, Нико Уильямс, Оярсабаль.

Нидерланды: Вербрюгген, Матсен, ван Дейк, ван Хекке, Гертрейда, Френки де Йонг, Рейндерс, Клюйверт, Гакпо, Фримпонг, Депай.

Первая игра закончилась со счётом 2:2. В составе «Фурия Роха» голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино. За «оранжевых» забили Коди Гакпо и Тейани Рейндерс.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).