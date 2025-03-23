Германия — Италия: стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги наций

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Сегодня, 23 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Германии и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Германия: Бауман, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Та, Миттельштедт, Штиллер, Горецка, Зане, Мусиала, Кляйндинст.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Буонджорно, Гатти, Удоджи, Барелла, Риччи, Тонали, Кин, Мальдини.

В первой игре немецкая национальная команда одержала победу со счётом 2:1. В составе сборной Германии голами отметились нападающий Тим Кляйндинст и хавбек Леон Горецка. Единственный мяч Италии забил полузащитник Сандро Тонали.