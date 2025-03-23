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Сербия — Австрия, результат матча 23 марта 2025, счёт 2:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сербия сохранила место в Лиге А, обыграв Австрию в стыковых матчах Лиги наций
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Завершился второй стыковой матч лиги A/B Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Сербии и Австрии. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Сборная Сербии победила со счётом 2:0, по сумме двух матчей — 3:1.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Максимович – 56'     2:0 Влахович – 90'    
Удаления: нет / Траунер – 68'

На 56-й минуте Неманья Максимович открыл счёт во встрече. На 68-й минуте защитник сборной Австрии Гернот Траунер получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 74-й минуте Душан Влахович увеличил преимущество хозяев, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда. На 90-й минуте Влаховичу удалось забить второй гол своей команды с передачи Луки Йовича.

Таким образом, сборная Сербии сохранила место в Лиге А Лиги наций УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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