Сербия сохранила место в Лиге А, обыграв Австрию в стыковых матчах Лиги наций

Завершился второй стыковой матч лиги A/B Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Сербии и Австрии. Команды играли на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Сборная Сербии победила со счётом 2:0, по сумме двух матчей — 3:1.

На 56-й минуте Неманья Максимович открыл счёт во встрече. На 68-й минуте защитник сборной Австрии Гернот Траунер получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 74-й минуте Душан Влахович увеличил преимущество хозяев, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда. На 90-й минуте Влаховичу удалось забить второй гол своей команды с передачи Луки Йовича.

Таким образом, сборная Сербии сохранила место в Лиге А Лиги наций УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).