Сборная Турции на выезде разгромила Венгрию в матче Лиги наций

Завершился второй стыковой матч Лиги A/B Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Венгрии и Турции. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер (Германия). Сборная Турции одержала победу в матче со счётом 3:0, по сумме двух встреч — 6:1.
Счёт в матче был открыт на 37-й минуте, с пенальти отличился полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу. На 39-й минуте Арда Гюлер удвоил преимущество гостей. На 90-й минуте Абдюлькерим Бардакджи довёл счёт до разгромного — 3:0.
Напомним, первый стыковой матч завершился со счётом 3:1 в пользу турецкой сборной. Голами отметились Оркун Кёкчю, Керем Актюркоглу и Ирфан Кахведжи в составе Турции и Андраш Шефер из сборной Венгрии.
- 23 марта 2025
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