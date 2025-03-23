Словения обыграла Словакию в Лиге наций, забив единственный гол в дополнительное время
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Завершился второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Словении и Словакии. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Матч обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Сборная Словении одержала победу со счётом 1:0 по сумме двух матчей.
Лига наций УЕФА . Стыковые матчи В/С. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 0
ДВ
Словакия
1:0 Черин – 95'
В основное время счёт открыл не был. В дополнительное время единственный гол сборной Словении забил Адам Черин с передачи Деяна Петровича.
Таким образом, национальная команда Словении сохранила своё место в Лиге В Лиги наций УЕФА.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
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