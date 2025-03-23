Словения обыграла Словакию в Лиге наций, забив единственный гол в дополнительное время

Завершился второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Словении и Словакии. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Матч обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Сборная Словении одержала победу со счётом 1:0 по сумме двух матчей.

В основное время счёт открыл не был. В дополнительное время единственный гол сборной Словении забил Адам Черин с передачи Деяна Петровича.

Таким образом, национальная команда Словении сохранила своё место в Лиге В Лиги наций УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).