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Словения — Словакия, результат матча 23 марта 2025, счёт 1:0 ДВ, Лига наций УЕФА 2024-2025

Словения обыграла Словакию в Лиге наций, забив единственный гол в дополнительное время
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Завершился второй стыковой матч Лиги B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Словении и Словакии. Команды играли на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения). Матч обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Сборная Словении одержала победу со счётом 1:0 по сумме двух матчей.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи В/С. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 0
ДВ
Словакия
1:0 Черин – 95'    

В основное время счёт открыл не был. В дополнительное время единственный гол сборной Словении забил Адам Черин с передачи Деяна Петровича.

Таким образом, национальная команда Словении сохранила своё место в Лиге В Лиги наций УЕФА.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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