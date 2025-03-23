Директор «Ювентуса» заявил Мотте, что ему стыдно за его приглашение в клуб — La Gazzetta

У спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли и бывшего тренера туринской команды Тьяго Мотты на этой неделе произошёл конфликт, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Сегодня, 23 марта, Мотта был уволен со своего поста.

По информации источника, Джунтоли и Мотта на неделе проводили совместную встречу с генеральным директором клуба Маурицио Сканавино. Отмечается, что она проходила на повышенных тонах и что Джунтоли даже сказал Мотте: «Мне стыдно, что я выбрал тебя».

Сообщается, что этим действием руководство клуба пыталось подтолкнуть Мотту к уходу в отставку, чтобы сэкономить деньги, которые «Ювентус» должен выплатить специалисту за досрочное расторжение контракта.

Тьяго Мотта возглавил «Ювентус» перед стартом текущего сезона. В минувшем розыгрыше Серии А тренер работал в «Болонье», с которой занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА. Новым главным тренером команды стал Игор Тудор.